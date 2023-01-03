ua ru
Вт, 03 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Последняя команда баскетбольной Суперлиги назначила нового наставника

Новина українською →
Черкассы, Вторник 03 января 2023 14:29
Последняя команда баскетбольной Суперлиги назначила нового наставника Фото: Артем Слипенчук в кругу подопечных в "Кривбассе" (facebook.com/ZPbasket)
Автор: Антон Федорцив

Руководство "Черкасских Мавп" решилось на кадровые изменения после неудачной "осенней" части чемпионата Украины. С должности главного тренера ушел Георгий Ступенчук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Артем Слипенчук – новый коуч черкасчан. Под его руководством "Мавпы" 3 января возобновили тренировки перед домашним баблом Суперлиги.

Экс-наставник аутсайдера Ступенчук останется в структуре команды и будет работать в тренерском штабе младшего коллеги. Слипенчук ранее работал главным тренером "Кривбасса" и сборной Украины U-20. До этого новый коуч "Черкасских Мавп" работал ассистентом Айнарса Багатскиса в "Киев-Баскете".

Черкасчане провалили старт сезона 2022/23. "Мавпы" одержали лишь одну победу в 12-ти матчах Суперлиги – над "Говерлой" в ноябре. Седьмая-восьмая команды первенства – "Старый Луцк" и "Запорожье" – одержали по две победы. 10 января "Черкасские Мавпы" встретятся как раз с "Говерлой".

Перед Новым годом столичный "Будивельник" подписал защитника Зотова из рижского ВЭФа. Опытный исполнитель сборной Украины будет играть за "гладиаторов" на правах аренды. В новой-старой команде плеймейкер выбрал 45-й номер.

К слову, ранее составили нестандартные прогнозы в спорте на 2023 год.

Напомним, на прошлой неделе подготовили дайджест главных спортивных событий 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат Украины Баскетбол
NEWS
Военные допустили подготовку России к ракетной атаке: когда это может произойти
Военные допустили подготовку России к ракетной атаке: когда это может произойти
DAILY
"Главный террорист – это наш сосед". Как жители Мирного возвращаются в разрушенное войной село
Юлия Акимовакорреспондент "Главный террорист – это наш сосед". Как жители Мирного возвращаются в разрушенное войной село