ua ru
Пн, 13 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсонской области пиротехники ГСЧС подорвались на российской мине

Новина українською →
Понедельник 13 марта 2023 19:54
В Херсонской области пиротехники ГСЧС подорвались на российской мине Фото: В Херсонской области пиротехники ГСЧС подорвались на российской мине (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В селе Посад-Покровское в Херсонской области подорвались на российской мине четверо пиротехников ГСЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА в Telegram.

"Специалисты-взрывотехники прибыли в Херсонскую область из Николаевской области, чтобы помочь коллегам. Во время разминировочных работ взорвался боеприпас", - говорится в сообщении.

Пострадавших спасателей доставили в лечебное заведение. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Кроме того, на противотанковой мине подорвался в поле местный житель - он находился в автомобиле. Мужчина погиб на месте.

Напомним, накануне в Николаевской области подросток подорвался на неизвестном предмете.

Ранее сообщалось, что во время выполнения полевых работ в селе Зеленый Гай Херсонской области трактор наткнулся на неизвестный взрывоопасный предмет. В результате один человек погиб, еще один - получил ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧС Херсонская область Война России против Украины
NEWS
Лидер Китая планирует поговорить с Зеленским, - WSJ
Лидер Китая планирует поговорить с Зеленским, - WSJ
DAILY
Зачем России Бахмут "любой ценой" и почему Украина решила удерживать город
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Зачем России Бахмут "любой ценой" и почему Украина решила удерживать город