Последний платеж в июле: ООН сворачивает программу помощи для прифронтовых областей

Проект дополнительных выплат для пенсионеров и людей с инвалидностью от Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Украине завершен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.
Украинцам напомнили, что с августа 2023 года Минсоцполитики, Пенсионный фонд и Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН):
Благодаря реализации этого проекта получать дополнительную финансовую поддержку могли люди из уязвимых категорий, которые:
"Ежемесячно примерно 390 тысяч украинцев получали около 219 миллионов гривен помощи - всего более 5 миллиардов гривен", - сообщили в министерстве.
Отмечается, что эти выплаты предоставлялась:
"Которые получают пенсию или социальную помощь от государства меньше, чем 3250 гривен в месяц и проживают в прифронтовых регионах Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Луганской, Николаевской, Запорожской и Сумской областей", - уточнили в ведомстве.
28 июля 2025 года украинцам сообщили, что проект дополнительной денежной помощи от ВПП ООН для пенсионеров и лиц с инвалидностью был завершен.
"В этом месяце, в связи с ограниченными финансовыми ресурсами, программа ВПП ООН завершена. Июльские выплаты - последние в рамках этой программы", - подчеркнули в Минсоцполитики.
В завершение гражданам рассказали, что в случае поступления дополнительного финансирования программа может быть:
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине готовят изменения в постановления насчет социальных выплат, субсидий и компенсаций (в том числе для внутренне перемещенных лиц - ВПЛ).
Кроме того, мы объясняли, каково главное требование для начисления выплат ВПЛ и могут ли переселенцы снова получить выплаты после выезда за границу.
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