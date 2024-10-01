ua en ru
Вт, 01 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Киев остановился. Украина чтит память героев в День защитников и защитниц

Вторник 01 октября 2024 09:17
UA EN RU
Киев остановился. Украина чтит память героев в День защитников и защитниц Фото: в центре Киева остановилось движение во время минуты молчания (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Виталий Носач

Во вторник, 1 октября, Украина чтит память павших героев в День защитников и защитниц общенациональной минутой молчания. Во время которой движение в центре Киева временно приостанавливали.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Киев

Так, сегодня в 09:00 состоялась общенациональная минута молчания в знак уважения и признательности погибшим защитникам Украины.

Из-за чего с 8:55 до 9:05 в столице сотрудники Национальной полиции остановили движение в центре, а именно на Майдане Независимости и на улице Крещатик на перекрестке с Аллеей Героев Небесной Сотни.

"Киевляне, и гости столицы, где бы вы ни были, что бы ни делали - остановитесь на минуту в знак уважения и благодарности к погибшим защитникам Украины. В эту минуту подумайте, что страшная война продолжается. Но мы всегда будем помнить тех, кто отдал самое ценное - собственную жизнь за то, чтобы мы продолжали жить", - призвал начальник КГВА Сергей Попко.

Фото: центр Киева во время общенациональной минуты молчания (Виталий Носач, РБК-Украина)

Другие регионы

Как отметил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в Донецкой области минута молчания особая, потому что не тихая, а сопровождается "громом" передовой.

"Именно здесь острее всего чувствуешь цену, которую платят Защитники и Защитницы за нашу свободу. Именно здесь, на въезде в самый "горячий" регион, склоны головы вместе с главой ГУ Нацполиции в области Александром Ганжей. В память о погибших собратьях и всех украинских воинов", - написал он.

В Харькове также приостановили движение на Площади Свободы.

Фото: харьковчане почтили память защитников и защитниц (t.me/dumka_media)

День защитников и защитниц Украины

Каждый год 1 октября украинцы отмечают День защитников и защитниц Украины. Эта дата посвящена чествованию героев, посвятивших свою жизнь защите страны и ее суверенитету.

Этот день приобрел особое значение во время полномасштабного российского вторжения и стал символом признания и признательности военным и гражданам Украины, вставшим на защиту своей страны.

Напомним, что сначала этот государственный праздник назывался День защитника Украины, но впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переименовании праздника в День защитников и защитниц Украины.

К тому же, ранее праздник отмечали 14 октября, поскольку дата была связана с Днем украинского казачества и Дня Покровы Пресвятой Богородицы. Однако дата праздника изменилась. В 2023 году его перенесли на 1 октября из-за перехода Православной церкви Украины и УГКЦ на новый календарь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Площадь Независимости Покрова Хрещатик
NEWS
Лимит на переводы с "карты на карту". Что нужно знать об ограничениях НБУ с 1 октября
Лимит на переводы с "карты на карту". Что нужно знать об ограничениях НБУ с 1 октября
DAILY
Штурмы и бои под Покровском. Как 110-я ОМБр сдерживает наступление россиян на город
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Штурмы и бои под Покровском. Как 110-я ОМБр сдерживает наступление россиян на город