За последние месяцы из опасных районов эвакуировали 87 тысяч человек, - Минреинтеграции

"За последние месяцы из опасных регионов Запорожской области выехало более 43 тысяч человек. Из Херсонщины - около 34 тысяч, из Донецкой и Луганщины - ориентировочно 5 тысяч, из Харьковщины - более 5 тысяч граждан", - говорится в публикации



Также идет эвакуация с освобожденных территорий. В частности, из Херсона эвакуировалось более 12 тысяч человек, из Харьковщины - около 23 тысяч.

Кроме этого, продолжается обязательная эвакуация из Донбасса. С ее начала в более безопасные регионы уже переместились более 33 тысяч наших сограждан. Среди них около 5 тысяч детей и около 2 тысяч маломобильных.