За останні місяці з небезпечних районів евакуювали 87 тисяч людей, - Мінреінтеграції

"За останні місяці з небезпечних регіонів Запорізької області виїхало понад 43 тисячі осіб. З Херсонщини - близько 34 тисяч, з Донеччини та Луганщини - орієнтовно 5 тисяч, з Харківщини - понад 5 тисяч громадян", - йдеться в публікації



Також триває евакуація зі звільнених територій. Зокрема, з Херсонщини евакуювалося більш як 12 тисяч людей, з Харківщини - близько 23 тисяч.

Крім цього, продовжується обов’язкова евакуація з Донеччини. Від її початку в більш безпечні регіони вже перемістилися понад 33 тисячі наших співгромадян. Серед них близько 5 тисяч дітей і майже 2 тисячі маломобільних.