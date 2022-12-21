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За останні місяці з небезпечних районів евакуювали 87 тисяч людей, - Мінреінтеграції

Фото: за останні місяці з небезпечних територій виїхали 87 тисяч людей (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

За останні місяці з небезпечних районів України виїхали понад 87 тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"За останні місяці з небезпечних регіонів Запорізької області виїхало понад 43 тисячі осіб. З Херсонщини - близько 34 тисяч, з Донеччини та Луганщини - орієнтовно 5 тисяч, з Харківщини - понад 5 тисяч громадян", - йдеться в публікації

Також триває евакуація зі звільнених територій. Зокрема, з Херсонщини евакуювалося більш як 12 тисяч людей, з Харківщини - близько 23 тисяч.

Крім цього, продовжується обов’язкова евакуація з Донеччини. Від її початку в більш безпечні регіони вже перемістилися понад 33 тисячі наших співгромадян. Серед них близько 5 тисяч дітей і майже 2 тисячі маломобільних.

Нагадаємо, що Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оприлюднило контакти, куди звертатися громадянам для евакуації з деокупованих, але небезпечних територій Херсонської, Харківської, Запорізької та Донецької областей.

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