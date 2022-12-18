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Как эвакуироваться из деоккупированных регионов: рекомендации Минреинтеграции

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Украина, Воскресенье 18 декабря 2022 18:33
Как эвакуироваться из деоккупированных регионов: рекомендации Минреинтеграции Фото: жители опасных территорий могут эвакуироваться, сообщив о таком желании местным властям и волонтерам (t.me.dsns)
Автор: Татьяна Зарембо

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обнародовало контакты, куда обращаться гражданам для эвакуации из деоккупированных, но опасных территорий Херсонской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Как отмечается в информации Минреинтеграции, жители указанных областей могут обращаться в органы местной власти и к волонтерам.

Херсонская область

Сообщить о желании эвакуироваться необходимо по телефону горячей линии ОВА: 0 800 330 951, (091) 481-78-45 или Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: (093) 011-95-96. Также граждане могут обращаться в волонтерскую организацию Help people по тел.: (093) 696-97-88.

Харьковская область

По вопросам эвакуации следует звонить на номер горячей линии волонтерской организации Helping to leave: (093) 177-64-58.

Запорожская область

Для регистрации на эвакуацию необходимо обратиться на горячую линию Запорожской ОВА по тел: 0 800 503 508.

Донецкая область

Для обязательной эвакуации следует обращаться на горячие линии по следующим телефонам:

  • для всех общин: (098) 890-33-18;
  • г. Краматорск: (099) 415-65-54;
  • г. Константиновка: (093) 420-18-83;
  • г. Часовой Яр: (099) 712-03-59;
  • г. Соледар: (095) 385-60-71;
  • г. Николаевка: (050) 814-85-45.

Кроме того, по вопросам эвакуации из опасных регионов можно звонить на горячую линию Минреинтеграции по номеру: 15-48.

В то же время в Минреинтеграции предостерегают, что в связи с массированными атаками врага высокой остается вероятность возникновения проблем со связью, поэтому о желании эвакуироваться можно сообщать и в мессенджеры по тел.: (096) 078-84-33.

В конце ноября РБК-Украина сообщало, что из Херсона курсируют эвакуационные поезда в Хмельницкий.

В то же время представитель Одесской ОВА Сергей Братчук подчеркнул, что никаких призывов к эвакуации жителей Одессы и области ни один представитель власти в регионе не делал.

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