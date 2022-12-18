Как эвакуироваться из деоккупированных регионов: рекомендации Минреинтеграции
Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обнародовало контакты, куда обращаться гражданам для эвакуации из деоккупированных, но опасных территорий Херсонской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
Как отмечается в информации Минреинтеграции, жители указанных областей могут обращаться в органы местной власти и к волонтерам.
Херсонская область
Сообщить о желании эвакуироваться необходимо по телефону горячей линии ОВА: 0 800 330 951, (091) 481-78-45 или Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: (093) 011-95-96. Также граждане могут обращаться в волонтерскую организацию Help people по тел.: (093) 696-97-88.
Харьковская область
По вопросам эвакуации следует звонить на номер горячей линии волонтерской организации Helping to leave: (093) 177-64-58.
Запорожская область
Для регистрации на эвакуацию необходимо обратиться на горячую линию Запорожской ОВА по тел: 0 800 503 508.
Донецкая область
Для обязательной эвакуации следует обращаться на горячие линии по следующим телефонам:
- для всех общин: (098) 890-33-18;
- г. Краматорск: (099) 415-65-54;
- г. Константиновка: (093) 420-18-83;
- г. Часовой Яр: (099) 712-03-59;
- г. Соледар: (095) 385-60-71;
- г. Николаевка: (050) 814-85-45.
Кроме того, по вопросам эвакуации из опасных регионов можно звонить на горячую линию Минреинтеграции по номеру: 15-48.
В то же время в Минреинтеграции предостерегают, что в связи с массированными атаками врага высокой остается вероятность возникновения проблем со связью, поэтому о желании эвакуироваться можно сообщать и в мессенджеры по тел.: (096) 078-84-33.
В конце ноября РБК-Украина сообщало, что из Херсона курсируют эвакуационные поезда в Хмельницкий.
В то же время представитель Одесской ОВА Сергей Братчук подчеркнул, что никаких призывов к эвакуации жителей Одессы и области ни один представитель власти в регионе не делал.
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