Последнее слово за Карлом III: почему Британия изгоняет "наследственных" лордов из парламента

Стало известно, что этой весной окончательно завершится 700-летняя эпоха, когда право управлять государством передавалось по наследству вместе с земельными наделами и титулами. Новый законопроект вступит в силу после королевского согласия Карла III, и наследственные лорды покинут свои должности в конце текущей сессии парламента.

Так, британский парламент поддержал революционный законопроект, который отменяет места для наследственных пэров в верхней палате. Это означает, что десятки герцогов, графов и виконтов, чьи предки заседали в этих креслах веками, потеряют свои мандаты.

Министр правительства Ник Томас-Саймондс назвал этот шаг борьбой с "архаичным и недемократическим принципом". По его словам, современная Великобритания - это страна заслуг и талантов, а не родовых связей.

Отметим, что на сегодня Палата лордов насчитывает более 800 членов, из которых примерно каждый десятый - наследственный пер. Остальные - "пожизненные эры", назначенные правительством за заслуги.

Долгий путь реформы

Этот финал готовился десятилетиями:

В 1999 году премьер Тони Блэр провел первую большую чистку, устранив сотни лордов. Тогда как компромисс позволил остаться 92 наследственным пэрам.

В 2026 году Лейбористская партия решила завершить начатое, убрав последних "временных" аристократов.

Теперь документ ждет подписи Карла III. Это станет символической точкой: монарх, который сам является символом традиции, официально лишит политической власти тех, кто был опорой короны на протяжении семи веков.

Лейбористская партия планирует заменить Палату лордов на более представительную вторую палату, что, по мнению политиков, будет лучше отражать современную демократию Великобритании. Оппозиция отмечает, что наследственные лорды сыграли важную роль в законодательном процессе и внесли значительный вклад в развитие страны на протяжении семи веков.

Что дальше

Для наследственных лордов это означает переход в статус "хранителей истории". Они сохранят свои замки, гербы и титулы для светских раутов, но больше не смогут блокировать или изменять законы Великобритании.

Для страны же это - финальный шаг от средневековой сословности к полной демократии.