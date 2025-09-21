ua en ru
Последнее осеннее тепло? Синоптики рассказали, какой будет погода сегодня

Украина, Воскресенье 21 сентября 2025 07:00
Последнее осеннее тепло? Синоптики рассказали, какой будет погода сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды на 21 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 21 сентября будет сухой и теплой. В некоторых регионах пригреет до +27 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине небольшая облачность, но осадков не ожидается.

В юго-западной части утром местами туман. Ветер западный и юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха днем от +22 до +27 градусов. Ночью столбики термометров покажут +10 +15 градусов, а на востоке лишь +7 +12.
Погода в Киеве

В столице Украины сегодня небольшая облачность. В Киеве дождя не будет, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Столбики термометров покажут днем в Киеве +25 +27 градусов, а в области от +22 до +27.
Погода в Украине осенью

Как рассказала синоптик Наталья Диденко в интервью РБК-Украина, эти выходные будут последним теплым уикендом в сентябре. Уже следующие выходные, 27-28 сентября, будут холодными и влажными.

Больше о погоде в Украине осенью - узнайте в материале РБК-Украина.

