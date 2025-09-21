ua en ru
Нд, 21 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Останнє осіннє тепло? Синоптики розповіли, якою буде погода сьогодні

Україна , Неділя 21 вересня 2025 07:00
UA EN RU
Останнє осіннє тепло? Синоптики розповіли, якою буде погода сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на 21 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 21 вересня буде сухою та теплою. У деяких регіонах пригріє до +27 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні невеличка хмарність, але опадів не очікується.

У південно-західній частині вранці місцями туман. Вітер західний та південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень від +22 до +27 градусів. Вночі стовпчики термометрів покажуть +10 +15 градусів, а на сході лише +7 +12.
Останнє осіннє тепло? Синоптики розповіли, якою буде погода сьогодні

Погода у Києві

У столиці України сьогодні невелика хмарність. У Києві дощу не буде. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть вдень у Києві +25 +27 градусів, а в області від +22 до +27.
Останнє осіннє тепло? Синоптики розповіли, якою буде погода сьогодні

Погода в Україні восени

Як розповіла синоптик Наталія Діденко в інтерв'ю РБК-Україна, ці вихідні будуть останнім теплим вікендом у вересні. Вже наступні вихідні, 27-28 вересня, будуть холодними та вологими.

Більше про погоду в Україні восени - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода в Києві Гідрометцентр
Новини
Путін вирішив посилити удари по Україні через пасивність Трампа, - Bloomberg
Путін вирішив посилити удари по Україні через пасивність Трампа, - Bloomberg
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто