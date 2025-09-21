Останнє осіннє тепло? Синоптики розповіли, якою буде погода сьогодні
Погода в Україні 21 вересня буде сухою та теплою. У деяких регіонах пригріє до +27 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні невеличка хмарність, але опадів не очікується.
У південно-західній частині вранці місцями туман. Вітер західний та південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вдень від +22 до +27 градусів. Вночі стовпчики термометрів покажуть +10 +15 градусів, а на сході лише +7 +12.
Погода у Києві
У столиці України сьогодні невелика хмарність. У Києві дощу не буде. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Стовпчики термометрів покажуть вдень у Києві +25 +27 градусів, а в області від +22 до +27.
Погода в Україні восени
Як розповіла синоптик Наталія Діденко в інтерв'ю РБК-Україна, ці вихідні будуть останнім теплим вікендом у вересні. Вже наступні вихідні, 27-28 вересня, будуть холодними та вологими.
