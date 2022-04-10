Чи залишиться Макрон? У Франції відбуваються вибори президента: основні кандидати

Головне про вибори у Франції

У неділю, 10 квітня 2022 призначений перший тур голосування за претендентів на посаду президента Французької республіки.

Якщо жоден із кандидатів не отримає більше 50% голосів, другий тур відбудеться 24 квітня. До нього вийдуть два претенденти з максимальним рівнем підтримки громадян.

Передача повноважень новому президенту має відбутися не пізніше 13 травня 2022 року.

На посаду глави держави балотується 12 кандидатів. Згідно з передвиборчими рейтингами, найбільші шанси на перемогу у нинішнього президента Еммануеля Макрона та лідера "Національного об'єднання" Марін Ле Пен. У президентських перегонах 2017 року саме Ле Пен програла Макрону у другому турі.

Згідно з конституцією Франції, президентські вибори в країні відбуваються кожні 5 років. Одна людина не може перебувати на посаді глави держави понад два терміни поспіль.

Кандидати

Еммануель Макрон став наймолодшим президентом Франції у 2017 році, а його центристська партія "Вперед, Республіка!" отримала більшість у парламенті. Раніше Макрон працював у банківському секторі, потім обіймав посаду заступника голови генсекретаря в адміністрації Франсуа Олланда, був Міністром економіки, промисловості та цифрових справ.

Марін Ле Пен балотується на посаду глави держави втретє. У 2012 році вона посіла третє місце, а в 2017 році поступилася Еммануелю Макрону. Лідер вкрай правої партії "Національне об'єднання", протягом 13 років була депутатом Європарламенту. Під час минулої виборчої кампанії її критикували за підтримку президента РФ Путіна та заклики до скасування антиросійських санкцій.

Жан-Люк Меланшон бере участь у виборах президента втретє. У 2017 році посів 4 місце у першому турі, у 2012 - поступився Олланду та Саркозі та посів 3 місце. Меланшон очолює ліву партію "Нескорена Франція". З 2009 по 2017 рік був депутатом Європарламенту, потім – депутатом Національних зборів.

Валері Пекресс – представниця правої партії "Республіканці". Протягом останніх 7 років очолює регіональну раду Іль-де-Франс. Займала посади міністра бюджету, міністра вищої освіти та наукових досліджень за президента Ніколя Саркозі.

Ерік Земмур – лідер руху "Reconquête", журналіст. Працював у газеті Le Figaro, на радіо та телебаченні. Дотримується ультраправих поглядів, став відомим через свої радикальні висловлювання проти іммігрантів, мусульман. Неодноразово Земмуру висувалися звинувачення у розпалюванні ворожнечі, розовій та релігійній дискримінації.

Яннік Жадо – кандидат від партії "Європа – Екологія – Зелені". Член партії "зелених" понад 20 років, працював у Greenpeace. Депутат Європейського парламенту. Висувався на президентських виборах 2017 року, але зняв свою кандидатуру.

Фаб'єн Руссель – представник Комуністичної партії Франції, яку і очолює. У 2014 році Руссель став муніципальним депутатом, у 2017 році пройшов до Національних зборів. До початку політичної кар'єри працював журналістом у комуністичній газеті L'Humanité.

Анн Ідальго – балотується від Соціалістичної партії Франції, з 2014 року є мером Парижа. Виграла на праймеріз серед кандидатів від соціалістів минулого року.

Ніколя Дюпон-Еньян – лідер націонал-консервативного руху "Вставай, Франція!". Депутат Національних зборів. Раніше обіймав низку керівних посад у міністерствах. Брав участь у виборах 2017 року, з 4,7% голосів підтримував Марін Ле Пен.

Жан Лассаль – очолює партію "Résistons". Депутат Національних зборів із 2002 року. Тривалий час був членом центристської партії "Демократичний рух", а у 2016 році створив власну. На виборах 2017 Лассаль отримав 1,12% голосів.

Філіп Путу - глава "Нової антикапіталістичної партії", активний учасник профспілкового руху. Працював на заводі Ford до його закриття у 2019 році, з 2020 – депутат муніципалітету Бордо. Брав участь у виборах 2012 та 2017 років, але отримав трохи більше 1% підтримки.

Наталі Арто - лідер лівої троцькістської партії "Lutte Ouvrière" протягом 13 років. Балотується у президенти втретє, на минулих виборах посідала 10 та 9 місця.

Передвиборчі рейтинги

За даними інституту вивчення громадської думки у Франції Ifop на 8 квітня, лідером передвиборчого рейтингу є Еммануель Макрон із 26% підтримки виборців, на другому місці з невеликим відривом – Марін Ле Пен (24%).

Третє місце у Жан-Люка Меланшона (17%). По 9% голосів можуть отримати Валері Пекрес та Ерік Земмур, 5% виборців готові підтримати Янніка Жадо. Інші кандидати набирають менше 5% симпатій виборців.

У разі проведення другого туру за Еммануеля Макрона збираються голосувати 52% виборців, а 48% підтримали б Марін Ле Пен.

Варто відзначити, що під час виборів 2017 року розрив між цими двома кандидатами у другому турі становив 66,1% проти 33,9%.