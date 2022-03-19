Через втрати в Україні. Росія стягнула в Білорусь підрозділи з Далекого Сходу

Російська Федерація перекинула в Білорусь окремі військові підрозділи з Далекого Сходу. Передбачається, що це зроблено для заповнення втрат на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Для заповнення втрат угруповання Східного військового округу на територію Республіки Білорусь перекинуто окремі підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти (Владивосток) і 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що не підтримує військові дії Росії проти України. Він також підкреслив, що війна сама по собі не прийнятна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.