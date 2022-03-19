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Через втрати в Україні. Росія стягнула в Білорусь підрозділи з Далекого Сходу

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Київ, Субота 19 березня 2022 14:29
Через втрати в Україні. Росія стягнула в Білорусь підрозділи з Далекого Сходу Фото: російські війська перекидаються з Далекого Сходу (facebook com mod mil rus)
Автор: Олександр Мороз

Російська Федерація перекинула в Білорусь окремі військові підрозділи з Далекого Сходу. Передбачається, що це зроблено для заповнення втрат на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Для заповнення втрат угруповання Східного військового округу на територію Республіки Білорусь перекинуто окремі підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти (Владивосток) і 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що не підтримує військові дії Росії проти України. Він також підкреслив, що війна сама по собі не прийнятна.

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