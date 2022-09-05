Залишилося тільки двоє. Місія МАГАТЕ частково покинула Запорізьку АЕС

"Чотири з шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції", - йдеться в повідомленні.

При цьому два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі.

Нагадаємо, що 1 вересня відбувся візит місії Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС.

Зазначимо, що глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі дав великий брифінг після візиту на Запорізьку АЕС, РБК-Україна опублікувало його основні заяви.

Він також підкреслив, що російські представники на ЗАЕС показали місії все, про що вона просила. Таким чином, він спростував домисли про те, що в ході короткого візиту вони не встигли нормально оглянути станцію.

Одним з підсумків цієї поїздки стало те, що представники МАГАТЕ перебуватимуть на станції до стабілізації ситуації.