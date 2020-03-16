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В світі зареєстровано більше смертей від коронавірусу, ніж у Китаї, - ВООЗ

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 18:56
В світі зареєстровано більше смертей від коронавірусу, ніж у Китаї, - ВООЗ
Фото: Тедрос Аданом Гебреісус (flickr.com)

У ВООЗ минулого тижня спостерігали швидке зростання захворюваності COVID-19

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що в іншому світі зареєстровано більше випадків зараження і смертей від коронавірусу COVID-19, ніж у Китаї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ВООЗ в Twitter.

При цьому він додав, що минулого тижня зросла кількість інфікування коронавирусной інфекцією.

"Минулого тижня ми спостерігали швидке зростання захворюваності COVID-19. В іншому світі зареєстровано більше випадків і смертей, ніж у Китаї", - заявив він.

За словами Гебреісуса, карантинні заходи з ізоляції людей можуть допомогти в скороченні передачі коронавіруса і дати можливість медикам впоратися з ситуацією. Але їх недостатньо для того, щоб перемогти пандемію.

"Найефективніший спосіб запобігти зараженню і врятувати життя - це розірвати ланцюги передачі COVID-19. Потрібно тестувати та ізолювати. Ви не можете боротися з вогнем з зав'язаними очима. Ми не зможемо зупинити цю пандемію, якщо не будемо знати, хто інфікований", - підкреслив глава ВООЗ.

Нагадаємо, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавіруса у світі. Останній раз ВООЗ оголошувала пандемію у 2009 році під час розповсюдження "свинячого грипу" N1H1.

Також у ВООЗ повідомляли, що для повного одужання пацієнта, хворого коронавірусом, необхідно до шести тижнів. При цьому поки що не існує ліків для лікування COVID-19.

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