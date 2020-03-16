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В мире зарегистрировано больше смертей от коронавируса, чем в Китае, - ВОЗ

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 18:56
В мире зарегистрировано больше смертей от коронавируса, чем в Китае, - ВОЗ
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr.com)

В ВОЗ на прошлой неделе наблюдали быстрый рост заболеваемости COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что в остальном мире зарегистрировано больше случаев заражения и смертей от коронавируса COVID-19, чем в Китае. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ВОЗ в Twitter.

При этом он добавил, что на прошлой неделе возросло количество инфицирования коронавирусной инфекцией.

"На прошлой неделе мы наблюдали быстрый рост заболеваемости COVID-19. В остальном мире зарегистрировано больше случаев и смертей, чем в Китае", - заявил он.

По словам Гебреисуса, карантинные меры по изоляции людей могут помочь в сокращении передачи коронавируса и дать возможность медикам справиться с ситуацией. Но их недостаточно для того, чтобы победить пандемию.

"Самый эффективный способ предотвратить заражение и спасти жизни - это разорвать цепи передачи COVID-19. Нужно тестировать и изолировать. Вы не можете бороться с огнем с завязанными глазами. Мы не сможем остановить эту пандемию, если не будем знать, кто инфицирован", - подчеркнул глава ВОЗ.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения "свиного гриппа" N1H1.

Также в ВОЗ сообщали, что для полного выздоровления пациента, заболевшего коронавирусом, необходимо до шести недель. При этом пока не существует лекарств для лечения COVID-19.

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