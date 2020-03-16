В мире зарегистрировано больше смертей от коронавируса, чем в Китае, - ВОЗ

Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr.com)

В ВОЗ на прошлой неделе наблюдали быстрый рост заболеваемости COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что в остальном мире зарегистрировано больше случаев заражения и смертей от коронавируса COVID-19, чем в Китае. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ВОЗ в Twitter.

При этом он добавил, что на прошлой неделе возросло количество инфицирования коронавирусной инфекцией.

"На прошлой неделе мы наблюдали быстрый рост заболеваемости COVID-19. В остальном мире зарегистрировано больше случаев и смертей, чем в Китае", - заявил он.

По словам Гебреисуса, карантинные меры по изоляции людей могут помочь в сокращении передачи коронавируса и дать возможность медикам справиться с ситуацией. Но их недостаточно для того, чтобы победить пандемию.

"Самый эффективный способ предотвратить заражение и спасти жизни - это разорвать цепи передачи COVID-19. Нужно тестировать и изолировать. Вы не можете бороться с огнем с завязанными глазами. Мы не сможем остановить эту пандемию, если не будем знать, кто инфицирован", - подчеркнул глава ВОЗ.

"In the past week, we have seen a rapid escalation of cases of #COVID19. More cases and deaths have now been reported in the rest of the world than in #China"-@DrTedros #coronavirus — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 16, 2020

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения "свиного гриппа" N1H1.

Также в ВОЗ сообщали, что для полного выздоровления пациента, заболевшего коронавирусом, необходимо до шести недель. При этом пока не существует лекарств для лечения COVID-19.