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Партія майбутнього канцлера Німеччини схвалила нову коаліцію

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Берлін, Субота 04 грудня 2021 21:41
Партія майбутнього канцлера Німеччини схвалила нову коаліцію Фото: партія Олафа Шольца схвалила нову коаліцію з зеленими і демократами (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) на своєму з'їзді схвалила коаліцію з "зеленими" і Вільною демократичною партією (ВДП). Політсила Олафа Шольца зробила це першою з партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як зазначає видання, коаліційну угоду з "зеленими" і ВДП підтримали майже 99% делегатів з'їзду СДПН. Очікується, що дві інші партії також схвалять документ найближчими днями.

"Мене це дуже радує. Ми хочемо сформувати уряд, який буде рухати країну вперед", - написав у своєму Twitter лідер СДПН Олаф Шольц, який претендує на посаду канцлера Німеччини.

Очікується, що партійний з'їзд ВДП розгляне коаліційну угоду 5 грудня. "Зелені", своєю чергою, проводять голосування серед членів своєї партії.

За даними видання, коаліційний договір партії підпишуть 7 грудня, а наступного дня, 8 грудня, Бундестаг обере Шольца новим канцлером Німеччини.

Нагадаємо, раніше Олаф Шольц заявив про плани очолювати уряд Німеччини більше одного терміну.

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Германия Олаф Шольц
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