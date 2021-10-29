Не залишається надій. У Раді прогнозують, що ЄС виключить Україну з "зеленого" списку

"Україна "червона" для США та Швейцарії. ЄС дав нам відстрочку в один тиждень і він закінчився сьогодні", - сказав народний депутат.

Радуцький вважає, що на наступному засіданні Єврокомісія внесе Україну в "червону" зону і заборонить в'їзд українцям до Євросоюзу.

"Будемо чекати наступного засідання Єврокомісії, але наша статистика не залишає надій, що ми залишимося в зеленій зоні", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні Євросоюз оновив "зелений" список країн, для туристів з яких рекомендується відкрити кордони. Україна залишилася в цьому переліку, незважаючи на погіршення ситуації з коронавірусом.

У свіжому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" експерти розглядають актуальні на сьогодні питання, зокрема, чи потрібно запроваджувати обов’язкову вакцинацію для українців і чи ефективно наша влада бореться з епідемією.

Відповіді на ці та інші питання дають Михайло Радуцький, Євген Комаровський, Борис Бриль та інші.



Нагадаємо, що у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" ізраїльський лікар Борис Бриль пояснив, чому "лікарів-антивакцинаторів" потрібно садити до в’язниці.



Також у ефірі міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів про покарання тих, хто підробляє COVID-паспорти.



А жахливу правду про те, яка реальна ситуація в лікарнях України сьогодні розказала відома волонтерка Катерина Ножевнікова.



Крім того, українці прямо в студії висловилися про те, чи потрібна обов'язкова вакцинація в нашій країні.



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