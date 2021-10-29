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Сьогодні о 21:00 | Свобода слова Савіка Шустера | Чому Україна задихається?

Новость на русском →
П'ятниця 29 жовтня 2021 10:50

Наживо 29 жовтня обговоримо:

  • Чи потрібно запроваджувати обов’язкову вакцинацію для українців?
  • Чи вистачить хворим в Україні кисню?
  • Чи ефективно українська влада бореться з епідемією?
  • Чи заслуговують на ув'язнення продавці та покупці підроблених сертифікатів про вакцинацію?

Чому Україна задихається? Де українським лікарям брати кисень для хворих на коронавірус? Чому керівництво країни не подбало про кисень заздалегідь? Влада vs фальсифікатори COVID-сертифікатів: чи потрібно саджати у в'язницю продавців та покупців підроблених документів? Та чи варто запроваджувати обов’язкову вакцинацію у країні? Ці гострі питання обговоримо у «Свободі слова Савіка Шустера» цієї п'ятниці о 21:00. Дивіться на телеканалі «Україна» або заходьте на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а також можете переглянути трансляцію на сторінці Facebook Шустер online та в Telegram-каналі.

Гості студії:

Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я України; главный государственный санитарный врач Украины;

Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України;

Михайло радуцький, народний депутат, «Слуга народу»; голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації;

Арсен Жумаділов, генеральний директор ДП «Медичні закупівлі України»;

Юлія Тимошенко, лідер партії Всеукраїнське Об’єднання «Батьківщина»;

Юрій Бойко, співголова фракції партії «Опозиційна платформа – за життя»;

Володимир Гройсман, лідер партії «Українська стратегія Гройсмана»;

Віталій Кличко, Міський голова Києва;

Євген Комаровський, лікар-педіатр, телеведучий;

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України (2020-2021);

Борис Бриль, лікар-анестезіолог медичного центру «Рамат Авів»;

Леся Літвінова, Голова благодійної організації “Свої”;

Олександр Вишняков, директор департаменту регіонального розвитку «Метінвест Холдинг»;

Олександр Яковлєв, міський голова Скадовська;

Ніколоз Кіпшидзе, лікар Міхеїла Саакашвілі.

Вони говорять, а вирішує народ.

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