Особенно чувствительные вопросы мирного плана обсудят Зеленский и Трамп, - МИД

Тихий подчеркнул, что Украине нужен реальный мир и гарантия, что агрессия больше никогда не повторится. При этом, по его словам, американская сторона слышит предложения Киева и воспринимает их. В частности, речь о предостережениях по конкретных пунктах мирного плана.

Спикер МИД не уточнил, какие именно пункты вызвали предостережения у украинских чиновников. Он отметил, что в ходе переговоров обсуждались все пункты мирного плана.

"Дальнейшая работа еще будет. Обновленный рамочный текст уже существует, но продолжится работа над рядом пунктов, и особенно чувствительные будут вынесены на уровень президентов Украины и США. Очень хорошо, что делегация могла напрямую эти предостережения обсудить. И это был конструктивный, ориентированный на результат разговор", - подчеркнул Тихий.