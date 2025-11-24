RU

Особенно чувствительные вопросы мирного плана обсудят Зеленский и Трамп, - МИД

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина и США договорились об обновленном варианте мирного плана. Планируется, что особенно чувствительные вопросы поднимут президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп.

Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии "Укринформу" заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Тихий подчеркнул, что Украине нужен реальный мир и гарантия, что агрессия больше никогда не повторится. При этом, по его словам, американская сторона слышит предложения Киева и воспринимает их. В частности, речь о предостережениях по конкретных пунктах мирного плана. 

Спикер МИД не уточнил, какие именно пункты вызвали предостережения у украинских чиновников. Он отметил, что в ходе переговоров обсуждались все пункты мирного плана. 

"Дальнейшая работа еще будет. Обновленный рамочный текст уже существует, но продолжится работа над рядом пунктов, и особенно чувствительные будут вынесены на уровень президентов Украины и США. Очень хорошо, что делегация могла напрямую эти предостережения обсудить. И это был конструктивный, ориентированный на результат разговор", - подчеркнул Тихий. 

Сокращение мирного плана

Напомним, мирный план США вызвал резонанс, поскольку он предусматривает выполнение ультимативных требований Кремля к Украине.

В частности, согласно плану, Россия должна получить всю Луганскую и Донецкую области.

По информации Financial Times, в результате переговоров украинских и американских чиновников в Женеве из мирного плана убрали девять пунктов - теперь их там 19.

Советник руководителя ОП Александр Бевз также написал о том, что некоторые пункты убрали, а некоторые - изменили.

