Особое условие: Украина хочет ускорить вступление в ЕС через мирное соглашение, - FT

Отмечается, что вступление Украины до 1 января 2027 года предусмотрено проектом мирного предложения, которое обсуждают официальные лица США, Украины и Евросоюза, сказали изданию осведомленные источники. Такие быстрые сроки, говорят собеседники, просто перевернут "вверх дном" весь подход ЕС к принятию новых членов.

Украина все еще официально не завершила даже одного из 36 этапов вступления в ЕС. При этом блок принимает новых членов исключительно по итогам прохождения ими этих этапов. Вышеуказанный пункт мирного соглашения заставит Брюссель пересматривать систему полностью.

Чиновники, которые поддерживают вступление Украины, отметили, что включение этого пункта в мирное соглашение сделает членство Киева свершившимся фактом, поскольку Брюссель будет рисковать сорвать подписание мира, выступая против быстрых сроков.

В то же время президент США Дональд Трамп сможет заткнуть рот венгерскому премьеру Виктору Орбану, который до сих пор тормозил процесс вступления Украины в ЕС. Трамп может просто приказать Орбану отменить вето и не мешать принятию Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговоров с журналистами отметил, что Украина сформировала подход к ряду пунктов мирного соглашения с учетом факта, что Украина станет членом ЕС.

"Вопрос будущего членства Украины в ЕС в значительной степени зависит от европейцев, а собственно, и от американцев также. Потому что если мы заключим соглашение, которое будет определять, когда Украина станет членом ЕС, американцы, как сторона этого соглашения, сделают все, чтобы наш европейский путь не был заблокирован другими людьми в Европе, на которых они имеют влияние", - подчеркнул он.