Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ и САП .

Имя подозреваемого не называется, однако из материалов дела следует, что речь идет об Алексее Чернышове, поскольку только он был главой Министерства национального единства.

По данным следствия, подозреваемый организовал схему выплаты заработной платы средствами министерства пяти лицам. На самом деле эти люди не выполняли должностные обязанности в ведомстве, а работали личными водителями и охранниками экс-министра.

К реализации схемы он привлек двух руководителей подразделений министерства. Они знали, что работники оформлены фиктивно, однако регулярно подписывали документы с ложными данными о якобы проделанной ими работе, и на основании этих бумаг начислялась зарплата.

Действия бывшего вице-премьер-министра квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 (организация растраты имущества путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (организация служебного подлога).

Действия руководителей подразделений министерства квалифицированы по ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366.

Скандал вокруг Чернышова

Напомним, летом вокруг Чернышева разразился скандал из-за слухов о его бегстве за границу. Однако тогдашний премьер Денис Шмигаль и президент Владимир Зеленский заверили, что он находится в служебной командировке.

Позже, 23 июня, Чернышов сам пришел в НАБУ, где ему объявили подозрение в злоупотреблении должностью и неправомерной выгоде в особо крупных размерах. Он стал шестым фигурантом дела о коррупции в строительной сфере во время его работы министром развития общин и территорий.

В ноябре НАБУ и САП сообщили о масштабной антикоррупционной операции "Мидас" в энергетической сфере. По данным следствия, участники схемы организовали "откаты" в размере 10-15% от контрактов "Энергоатома".