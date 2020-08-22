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Зеленський про перемир'я на Донбасі: серйозний крок вперед

Субота 22 серпня 2020 12:14
Зеленський про перемир'я на Донбасі: серйозний крок вперед
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Перемир’я на Сході України триває близько місяця

Вже місяць на Донбасі зберігається режим тиші, бойових втрат немає. Перемир’я на Сході України триває близько місяця.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю "Україна 24".

"Бойових втрат, бойових летальних випадків - немає. Я пишаюся цим. Щодня ми отримуємо результат. Я радію і вірю, що це серйозний крок вперед", - заявив він.

Нагадаємо, початку перемир'я на Донбасі було обумовлено на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Перемир'я почалося 27 липня.

Раніше повідомлялося, що з початку перемир'я спостерігачі ОБСЄ зафіксували 634 порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

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