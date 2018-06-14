Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.42
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3073.25
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.14
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.42
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3073.25
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.14
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Основной этап ядерного разоружение КНДР завершится в 2020 году, - Помпео

НовостиПолитика    14.06.2018 - 06:33
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

США ожидают добиться "главного этапа разоружения" в течении двух с половиной лет

Для полного разоружения Северной Корее потребуется несколько лет. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, информируют ВВС.

"Мы ожидаем, что основной этап разоружения завершится к 2020 году", - заявил Помпео.

Помпео прокомментировал критику соглашения, подписанного между лидерами США и КНДР во время саммита в Сингапуре 12 июня. В тексте соглашения не было указано конкретных сроков денуклеаризации Корейского полуострова.

Госсекретарь сказал, что ожидают добиться "главного этапа разоружения" в течении двух с половиной лет.

Напомним, ранее Помпео сообщил, что Соединенные Штаты и Южная Корея возобновят совместные военные учения, если Северная Корея будет недобросовестно вести переговоры относительно своей ядерной программы.

Помпео находится в Южной Корее после встречи Трампа и Ким Чен Ына, на которой президент США объявил о решении прекратить военные учения с Южной Кореей.


 

 

Трамп заявил о намерении полностью вывести войска из Корейского полуострова Сингапур потратил 15 млн долларов на саммит США и КНДР
Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, КНДР, оружие  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Запустили в голову бутылкой": в Киеве ромы напали на подростка
"Чемпионат войны": художник из Днепра создал альтернативный календарь к ЧМ-2018
"Вам напомнить, что вы женат": Юрий Горбунов "засветился" в компании четырех красоток (фото)
"Ехала в роддом с температурой": Алена Шоптенко рассказала о родах
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь