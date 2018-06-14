Основной этап ядерного разоружение КНДР завершится в 2020 году, - Помпео

США ожидают добиться "главного этапа разоружения" в течении двух с половиной лет

Для полного разоружения Северной Корее потребуется несколько лет. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, информируют ВВС.

"Мы ожидаем, что основной этап разоружения завершится к 2020 году", - заявил Помпео.

Помпео прокомментировал критику соглашения, подписанного между лидерами США и КНДР во время саммита в Сингапуре 12 июня. В тексте соглашения не было указано конкретных сроков денуклеаризации Корейского полуострова.

Госсекретарь сказал, что ожидают добиться "главного этапа разоружения" в течении двух с половиной лет.

Напомним, ранее Помпео сообщил, что Соединенные Штаты и Южная Корея возобновят совместные военные учения, если Северная Корея будет недобросовестно вести переговоры относительно своей ядерной программы.

Помпео находится в Южной Корее после встречи Трампа и Ким Чен Ына, на которой президент США объявил о решении прекратить военные учения с Южной Кореей.



