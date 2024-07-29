Основные усилия россияне прикладывают на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

Вражеские обстрелы

Под ударами вражеской авиации находится Харьковская область. Сегодня террористы сбросили 18 КАБов. Били по районам населенных пунктов Старица, Лозовая, Волчанские Хутора, Малые Проходы, Избицкое и Приколодное.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении российские оккупанты четыре раза штурмовали позиции украинского войска в районах Глубокого и Волчанска. Понесли потери и отошли.

На Купянском направлении противник трижды активно шел на позиции наших подразделений недалеко от Стельмаховки и Песчаного. Совершил бомбардировку районов Купянска и Петропавловки. Украинские воины продолжают стойко удерживать оборону.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила восемь атак на позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки и Тернов. Шесть боестолкновений завершились без успеха для противника, еще два - продолжаются.

Враг проявляет активность и на Северском направлении. Возленаселенных пунктов Иванодарьевка, Спорное и Переездное защитники украинской земли отбивают две атаки, а четыре попытки продвинуться вперед были противниками неудачными. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении оккупанты совершили четыре штурма позиций нашего войска вблизи Часового Яра, Дубово-Василовки, Клещиевки и Григорьевки. Два из них до сих пор продолжаются.



На Торецком направлении количество вражеских атак с начала суток возросло до 12. Сосредоточение усилий противника отмечается в районах Северного, Железного и Нью-Йорка. Украинские воины отразили восемь атак, другие - продолжаются. Бомбардировкой россиян поддался Торецк и прилегающие к нему территории - враг сбросил 8 КАБов.

На Покровском направлении, как обычно в последнее время, произошло наибольшее количество боестолкновений. Сегодня оккупанты, при поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации, предприняли уже 36 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах десяти разных населенных пунктов. Активнее всего враг действует у Прогресса, Новоалександровки, Тимофеевки и Желанного.

Силы обороны сдерживают напор и в настоящее время отразили 20 атак противника. 16 боев продолжаются. Вражеская авиация сбросила на направлении почти два десятка управляемых авиабомб, а также избивала НАРами вблизи Александрополя и Новобахмутовки.

Состоялись бои возле Константиновки, Антоновки и Парасковеевки на Кураховском направлении. За сегодняшний день остановлено 17 атак оккупационной армии.

На Времивском направлении украинскими воинами отражен вражеский штурм неподалеку от Великой Новоселки. В районах Константиновки и Водяного в это время идет еще пять боев.

Оккупанты ударили тремя КАБами вблизи Катериновки и применили неуправляемые авиаракеты возле Новодонецкого.

На Ореховском направлении захватчики предприняли три неудачных попытки продвинуться неподалеку от Малой Токмачки. Получили жесткий отпор. Выпустили более полусотни НАРов в сторону Каменского и Мирного.

В Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил. Зато бомбардировал районы населенных пунктов Львов, Тягинка и Новотягинка - применил семь КАБов.