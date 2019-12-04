ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Засновники Google йдуть з керівних посад

Новини » В світі     04.12.2019 - 02:07
Засновники Google йдуть з керівних посад
Ілюстративне фото (flickr.com/romanboed)

Ларрі Пейдж обіймав посаду генерального директора, Сергій Брін - президента компанії Alphabet

Співзасновники Google, мільярдери Ларрі Пейдж і Сергій Брін відмовилися від керівних посад в материнській компанії Alphabet. Про це Пейдж і Брін повідомили у своєму блозі, повідомляє РБК-Україна.

Ларрі Пейдж обіймав посаду генерального директора, Сергій Брін - президента компанії Alphabet. Вони передали контроль над компанією генеральному директору Google Сундару Пічаї.

"Alphabet і Google більше не потребують двох генеральних директорів і президента. Надалі Сундар буде генеральним директором і Google, і Alphabet". - написали вони.

За словами співзасновників, за два десятиліття компанія цілком "розвинулася і дозріла".

При цьому Пейдж і Брін пообіцяли і надалі брати в ній активну участь як члени правління та акціонери, а також регулярно спілкуватися з Пічаї - особливо на теми, якими вони захоплюються.

Нагадаємо, американська компанія Google вирішила змінити правила розміщення політичної реклами.

Як заявили в Google, планується обмежити аудиторію політичної реклами за такими категоріями таргетингу як: вік, стать, та загальне розташування (за поштовим індексом).

Також повідомлялося, що компанія Google почала використовувати новий пошуковий алгоритм, який повинен краще розуміти контекст запиту.

Антимонопольні органи ЄС разом з Google перевірять і Facebook Євросоюз почав розслідування щодо Google
Новини України GoogleAlphabet
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся