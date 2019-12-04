Засновники Google йдуть з керівних посад

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Ларрі Пейдж обіймав посаду генерального директора, Сергій Брін - президента компанії Alphabet

Співзасновники Google, мільярдери Ларрі Пейдж і Сергій Брін відмовилися від керівних посад в материнській компанії Alphabet. Про це Пейдж і Брін повідомили у своєму блозі, повідомляє РБК-Україна.

Ларрі Пейдж обіймав посаду генерального директора, Сергій Брін - президента компанії Alphabet. Вони передали контроль над компанією генеральному директору Google Сундару Пічаї.

"Alphabet і Google більше не потребують двох генеральних директорів і президента. Надалі Сундар буде генеральним директором і Google, і Alphabet". - написали вони.

За словами співзасновників, за два десятиліття компанія цілком "розвинулася і дозріла".

При цьому Пейдж і Брін пообіцяли і надалі брати в ній активну участь як члени правління та акціонери, а також регулярно спілкуватися з Пічаї - особливо на теми, якими вони захоплюються.

Нагадаємо, американська компанія Google вирішила змінити правила розміщення політичної реклами.

Як заявили в Google, планується обмежити аудиторію політичної реклами за такими категоріями таргетингу як: вік, стать, та загальне розташування (за поштовим індексом).

Також повідомлялося, що компанія Google почала використовувати новий пошуковий алгоритм, який повинен краще розуміти контекст запиту.