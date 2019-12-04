ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Основатели Google уходят с руководящих должностей

Новости » В мире     04.12.2019 - 02:07
Основатели Google уходят с руководящих должностей
Иллюстративное фото (flickr.com/romanboed)

Ларри Пейдж занимал должность генерального директора, Сергей Брин - президента компании Alphabet

Соучредители Google, миллиардеры Ларри Пейдж и Сергей Брин отказались от руководящих должностей в материнской компании Alphabet. Об этом Пейдж и Брин сообщили в своем блоге, сообщает РБК-Украина.

Ларри Пейдж занимал должность генерального директора, Сергей Брин - президента компании Alphabet. Они передали контроль над компанией генеральному директору Google Сундару Пичаи.

"Alphabet и Google больше не нуждаются в двух генеральных директорах и президенте. В дальнейшем Сундар будет генеральным директором и Google, и Alphabet". - написали они.

По словам соучредителей, за два десятилетия компания вполне "развилась и созрела".

При этом Пейдж и Брин пообещали и в дальнейшем принимать в ней активное участие в качестве членов правления и акционеров, а также регулярно общаться с Пичаи - особенно на темы, которыми они увлекаются.

Напомним, американская компания Google решила изменить правила размещения политической рекламы.

Как заявили в Google, планируется ограничить аудиторию политической рекламы по следующим категориям таргетинга: возраст, пол, и общее расположение (по почтовому индексу).

Также сообщалось, что компания Google начала использовать новый поисковой алгоритм, который должен лучше понимать контекст запроса.

Антимонопольные органы ЕС вместе с Google проверят и Facebook Евросоюз начал расследование в отношении Google
Новости Украины GoogleAlphabet
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь