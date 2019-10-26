Google анонсував запуск нового пошукового алгоритму

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Нова технологія дозволить пошуковику краще розуміти користувачів

Компанія Google почала використовувати новий пошуковий алгоритм, який повинен краще розуміти контекст запиту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог Google.

Новий алгоритм називається BERT (двонаправлений штучний інтелект-кодувальник). У компанії повідомили, що технологію пошуку адаптували до людської мови, що дозволить пошуковику краще розуміти користувачів. Зокрема, BERT зможе зрозуміти контекст запиту, оскільки буде аналізувати допоміжні слова, зокрема прийменники, частки, а також поєднання всіх слів у запиті.

Крім того, у компанії назвали BERT "найбільшим досягненням за останні п'ять років і одним з найбільших досягнень в історії пошукових систем".

Наголошується, що технологію будуть спочатку використовувати для запитів на англійській мові, але коли BERT почнуть застосовувати для інших мов невідомо.

Нагадаємо, Google проводить тести над новою авторизацією в облікові записи користувачів. Нові технології безпеки перевершують паролі як по міцності, так і по зручності. Користувачі сервісів компанії Google зможуть входити в свої акаунти по відбитку пальця.