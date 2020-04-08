Засновник Twitter пожертвував мільярд доларів на боротьбу з коронавірусом

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Джек Дорсі жертвує приблизно 28% свого стану в фонд Start Small

Засновник Twitter Джек Дорсі повідомив, що пожертвував 1 мільярд доларів на боротьбу з коронавірусом COVID-19. Про це він написав у своєму акаунті в Twitter.

Він доклав до допису таблицю, з якої випливає, що його пожертвування склало 997 818 354 долари.

"Я направлю 1 мільярд доларів в акціях (компанії) Square - приблизно 28% мого статку - у фонд Start Small для того, щоб фінансувати глобальну допомогу проти COVID-19", - повідомив Дорсі.

За його словами, коли з пандемією вдасться впоратися, фонд переключить увагу на освіту.

Дорсі додав, що має намір жертвувати гроші в обстановці відкритості.

"Важливо показувати мою роботу, щоб я та інші могли на ній вчитися", - написав Дорсі.

Нагадаємо, благодійний фонд засновника Microsoft Білла Гейтса виділить 100 мільйонів доларів на боротьбу з новим різновидом коронавірусу. 60 мільйонів з цієї суми витратять на розробку і тестування вакцини. Ще 20 мільйонів виділять на лікування хворих та їх ізоляцію. Ще 20 мільйонів будуть віддані на захист населення в Африці і Південній Азії.

Раніше РБК-Україна писало, що в США почали випробовувати вакцину від коронавірусу. Близько 40 здорових добровольців будуть приймати участь у двох випробуваннях, які будуть проходити у Філадельфії і Канзас-Сіті.

На сьогодні в світі дослідженням вакцини проти коронавирусної хвороби займаються в більш ніж 70 країнах світу.