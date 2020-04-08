ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Основатель Twitter пожертвовал миллиард долларов на борьбу с коронавирусом

Новости » Коронавирус     08.04.2020 - 06:13
Основатель Twitter пожертвовал миллиард долларов на борьбу с коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Джек Дорси жертвует примерно 28% своего состояния в фонд Start Small

Основатель Twitter Джек Дорси сообщил, что пожертвовал 1 миллиард долларов на борьбу с коронавирусом COVID-19. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Он приложил к посту таблицу, из которой следует, что его пожертвование составило 997 818 354 доллара.

"Я направлю 1 миллиард долларов в акциях (компании) Square - примерно 28% моего состояния - в фонд Start Small для того, чтобы финансировать глобальную помощь против COVID-19", - сообщил Дорси.

По его словам, когда с пандемией удастся справиться, фонд переключит внимание на образование.

Дорси добавил, что намерен жертвовать деньги в обстановке открытости.

"Важно показывать мою работу, чтобы я и другие могли на ней учиться", - написал Дорси.

Напомним, благотворительный фонд основателя Microsoft Билла Гейтса выделит 100 миллионов долларов на борьбу с новым типом коронавируса. 60 миллионов из этой суммы потратят на разработку и тестирование вакцины. Еще 20 миллионов выделят на лечение заболевших и их изоляцию. Еще 20 миллионов будут отданы на защиту населения в Африке и Южной Азии.

Ранее РБК-Украина писало, что в США начали испытывать вакцину от коронавируса. Около 40 здоровых добровольцев будут принимать участие в двух испытаниях, которые будут проходить в Филадельфии и Канзас-Сити.

На сегодня в мире исследованием вакцины против коронавирусной болезни занимаются в более чем 70 странах мира.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 апреля Пенс заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в США
Новости Украины Коронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь