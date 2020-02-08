Фонд Білла Гейтса пожертвує 100 млн доларів на боротьбу з коронавірусом

Фото: Білл Гейтс (facebook.com/BillGates)

Гроші будуть передані міжнародним організаціям, серед яких Всесвітня організація охорони здоров'я

Благодійний фонд засновника Microsoft Білла Гейтса виділить 100 мільйонів доларів на боротьбу з новим різновидом коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фонду.

Як повідомляється, гроші будуть передані міжнародним організаціям, серед яких Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)

60 мільйонів з цієї суми витратять на розробку і тестування вакцини. Ще 20 мільйонів виділять на лікування хворих та їх ізоляцію.

Ще 20 мільйонів будуть віддані на захист населення в Африці і Південній Азії.

Нагадаємо, станом на 8 лютого число жертв коронавіруса в Китаї зросла до 722 осіб. При цьому підтверджені 34 546 випадку зараження пневмонією, викликаною коронавірусом, лікування все ще проходять 31 744 особи, із них 6101 людина знаходиться у важкому стані, 2050 осіб виписано з лікарень.

Крім того, у зв'язку зі спалахом коронавіруса світ зіткнувся з хронічною нестачею коштів індивідуального захисту. Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. За його словами, ВООЗ відправляє набори для тестування вірусу, а також маски, рукавички, респіратори і халати у всі країни.

Додамо, що раніше Держсекретар Сполучених Штатів Майкл Помпео заявив про готовність Вашингтона виділити Китаю 100 млн доларів для допомоги в боротьбі зі спалахом коронавіруса 2019-nCoV.