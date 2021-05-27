Засновник Telegram-каналу Nexta Степан Путило попросив владу Польщі посилити його охорону

Засновник Telegram-каналу Nexta Степан Путило повідомив, що він і його прихильники отримують численні погрози . Через це, за його словами, вони звернулися до влади Польщі з проханням виділити їм додаткову охорону.

Про це Путило повідомив в ході пресконференції в Варшаві.

"Ми просимо Польщу про додаткову охорону. Ми побоюємося за своє життя і здоров'я, оскільки нам надходять погрози", - сказав він.

Путило також зазначив, що необхідний "безпрецедентний тиск на режим Олександра Лукашенка". За його словами, такими заходами можуть стати економічна, політична і транспортна блокування Білорусі.

На пресконференції також були присутні батько і мати Романа Протасевича. Вони звернулися до лідерів Євросоюзу і США із закликом допомогти у звільненні їхнього сина і його дівчини громадянки РФ Софії Сапеги.