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Засновник Telegram-каналу Nexta Степан Путило попросив владу Польщі посилити його охорону

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Варшава, Четвер 27 травня 2021 16:17
Засновник Telegram-каналу Nexta Степан Путило попросив владу Польщі посилити його охорону Фото: засновник Nexta Степан Путило попросив посилити свою охорону (belsat eu)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Засновник Telegram-каналу Nexta Степан Путило повідомив, що він і його прихильники отримують численні погрози. Через це, за його словами, вони звернулися до влади Польщі з проханням виділити їм додаткову охорону.

Про це Путило повідомив в ході пресконференції в Варшаві.

"Ми просимо Польщу про додаткову охорону. Ми побоюємося за своє життя і здоров'я, оскільки нам надходять погрози", - сказав він.

Путило також зазначив, що необхідний "безпрецедентний тиск на режим Олександра Лукашенка". За його словами, такими заходами можуть стати економічна, політична і транспортна блокування Білорусі.

На пресконференції також були присутні батько і мати Романа Протасевича. Вони звернулися до лідерів Євросоюзу і США із закликом допомогти у звільненні їхнього сина і його дівчини громадянки РФ Софії Сапеги.

Нагадаємо, раніше Степан Путило повідомив про надходження редакції Telegram-каналу Nexta "безлічі загроз". Він зазначив, що це сталося після затримання в Мінську колишнього редактора каналу Романа Протасевича і його дівчини.

Відзначити, Протасевича затримали 23 травня в Мінську. Для того щоб затримати одного із засновників Telegram-каналу Nexta, Білоруський режим примусово посадив літак авіакомпанії Ryanair, що летів з Греції в Литву. У Білорусі його звинувачують у тероризмі. Йому загрожує до 15 років за ґратами.

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