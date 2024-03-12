"Шахтер" уверенно одолел "Минай" и стал единоличным лидером УПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 21-й тур

"Шахтер" – "Минай" – 2:0

Голы: Судаков, 24 (пенальти), Сикан, 30

"Горняки" с первых минут расположились у ворот закарпатцев. Как следствие, за первые четверть часа игрового времени подопечные Марино Пушича минимум четыре раза могли открыть счет: Бондаренко неудачно пробил из пределов штрафной, Азарови попал в штангу, а удары Кевина и Зубкова парировал Кемкин.

Новая вспышка активности "Шахтера" пришлась на экватор тайма. Вратарь "Миная" еще успел справиться с новыми выпадами Судакова и Кевина, но на 24-й минуте ничего противопоставить не смог и он. Тот же Судаков уверенно реализовал одиннадцатиметровый за фол против Конопли.

На достигнутом команда Пушича не остановилась. Уже на 30-й минуте "горняки" закрепили свое преимущество. Это Сикан получил передачу от Кевина в полукруге штрафной и точным низовым выстрелом заставил Кемкина капитулировать во второй раз.

Зубков, Бондаренко, Судаков и другие продолжили "бомбардировать" ворота закарпатцев и дальше. После удара Конопли за "Минай" второй раз сыграла штанга. Лишь перед перерывом гости немного пришли в себя – Ризнык взял выстрел Ременяка, а Гуничев после отбора с дистанции пробил рядом со штангой.

Во второй половине "Шахтер" продолжил атаковать. Судаков пробил в Кемкина с передачи Кевина, а сам бразилец отправил мяч выше ворот. С перспективным ударом Бондаренко справился голкипер, а диагональный выстрел Траоре просвистел рядом со штангой.

В конце концов "горняки" ограничились двумя забитыми мячами. "Шахтер" набрал 43 очка и вышел в лидеры чемпионата Украины. В свою очередь "Минай" – аутсайдер первенства (10 пунктов).