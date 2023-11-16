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Оснащает войска оккупантов. Партизаны добрались до НИИ Минобороны России в Москве

Фото: подпольщики показали в Москве 18 центральный НИИ Минобороны РФ (t.me/atesh_ua)
Автор: Владимир Костырин

Представители подполья ведут наблюдение за 18-м центральным научно-исследовательским институтом (НИИ) Министерства обороны РФ в Москве.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал крымского движения сопротивления "АТЕШ".

Здание расположено в столице страны-агрессора на проспекте Свободный, д. 4.

"Данное учреждение является российским предприятием военно-промышленного комплекса, которое занимается созданием и серийным производством технического и боевого оснащения войск оккупантов", - отмечается в публикации.

Партизаны добавили, что продолжают наблюдать за всей военной инфраструктурой в России.

Также в сети были обнародованы координаты объекта: 55.757825, 37.816531, и фото и видео этого НИИ.

 

Деятельность партизан на территории РФ

Напомним, несколько дней назад подпольщики устроили вылазку на новый завод по производству ракет в Москве. Он расположен в спальном районе российской столицы Некрасовка, в индустриальном парке "Руднево". Территория предприятия занимает почти 100 тыс. кв. метров. 

Также перед этим партизаны проникли на военный аэродром в Нижнем Новгороде в РФ, и показали фото истребителей.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщали, что в ночь на 3 ноября в российском городе Нижний Новгород партизаны сожгли автомобиль, принадлежащий генеральному директору предприятия "ГосНИИмаш". Этот завод изготовляет боеголовки к ракетам.

Добавим также, что недавно партизаны в России обнаружили новый завод по производству ракет, который находится в Челябинске. По данным представителей движения сопротивления, предприятие очень стремительно расширяется, и там будут новые цеха и набирают работников.

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МоскваМинистерство обороны РФНИИ