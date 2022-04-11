ru ua
Пн, 11 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Стрілянина в нічному клубі США: дві людини вбиті, десять отримали поранення

Новость на русском →
Вашингтон, Понеділок 11 квітня 2022 05:29
Стрілянина в нічному клубі США: дві людини вбиті, десять отримали поранення Постріли в Сідар-Рапідс (Фото: nbcchicago.com)
Автор: Константин Широкун

В результаті стрілянини в нічному клубі міста Сідар-Рапідс, штат Огайо, США, дві людини загинули і десять отримали поранення. Стрілянина сталася в нічному клубі Taboo. За відомостями очевидців, стрілець був тільки один.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

У поліції не повідомляють, що могло призвести до стрілянини, і чи заарештований підозрюваний. Прес-служба поліції лише повідомила, що загрози для населення міста більше не існує. Стан поранених також поки тримається в секреті.

Власник клубу Мод Вільямс заявив, що йому мало що відомо про стрілянину. "Те, що сталося, надзвичайно тривожно, і в цей час я просто допомагаю поліції", — сказав Вільямс.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки
NEWS
47-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
47-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну