Стрілянина в нічному клубі США: дві людини вбиті, десять отримали поранення
В результаті стрілянини в нічному клубі міста Сідар-Рапідс, штат Огайо, США, дві людини загинули і десять отримали поранення. Стрілянина сталася в нічному клубі Taboo. За відомостями очевидців, стрілець був тільки один.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.
У поліції не повідомляють, що могло призвести до стрілянини, і чи заарештований підозрюваний. Прес-служба поліції лише повідомила, що загрози для населення міста більше не існує. Стан поранених також поки тримається в секреті.
Власник клубу Мод Вільямс заявив, що йому мало що відомо про стрілянину. "Те, що сталося, надзвичайно тривожно, і в цей час я просто допомагаю поліції", — сказав Вільямс.
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