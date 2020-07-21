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До ослаблення карантину не готові сім областей

Вівторок 21 липня 2020 15:57
До ослаблення карантину не готові сім областей
Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: Лера Полищук

Зі списку виключили Київ і Одеську область

У вівторок, 21 липня, в Україні до карантину не готові сім областей. З оновленого списку були виключені Київ та Одеська область.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, до ослаблення карантину не готові:

  • Вінницька область;
  • Волинська область;
  • Закарпатська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Львівська область;
  • Харківська область;
  • Чернігівська область.

До ослаблення карантину не готові сім областей

Для того щоб пом'якшити карантин регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:

  • завантаженості місць в лікарнях не більше ніж 50%;
  • проведення понад 24 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення;
  • відсоток виявлення коронавіруса повинен складати не менше 11%;
  • динаміка захворюваності повинна бути менше ніж 10%.

Нагадаємо, в Україні зафіксували 673 нових випадків коронавірусу.

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