До ослаблення карантину не готові сім областей

Фото: людина в масці (РБК-Україна)

Зі списку виключили Київ і Одеську область

У вівторок, 21 липня, в Україні до карантину не готові сім областей. З оновленого списку були виключені Київ та Одеська область.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, до ослаблення карантину не готові:

Вінницька область;

Волинська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Львівська область;

Харківська область;

Чернігівська область.

Для того щоб пом'якшити карантин регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:

завантаженості місць в лікарнях не більше ніж 50%;

проведення понад 24 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення;

відсоток виявлення коронавіруса повинен складати не менше 11%;

динаміка захворюваності повинна бути менше ніж 10%.

Нагадаємо, в Україні зафіксували 673 нових випадків коронавірусу.