До ослаблення карантину не готові сім областей
Вівторок 21 липня 2020 15:57
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Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Зі списку виключили Київ і Одеську область
У вівторок, 21 липня, в Україні до карантину не готові сім областей. З оновленого списку були виключені Київ та Одеська область.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Так, до ослаблення карантину не готові:
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Закарпатська область;
- Івано-Франківська область;
- Львівська область;
- Харківська область;
- Чернігівська область.
Для того щоб пом'якшити карантин регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:
- завантаженості місць в лікарнях не більше ніж 50%;
- проведення понад 24 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення;
- відсоток виявлення коронавіруса повинен складати не менше 11%;
- динаміка захворюваності повинна бути менше ніж 10%.
Нагадаємо, в Україні зафіксували 673 нових випадків коронавірусу.