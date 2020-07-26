До ослаблення карантину не готові дев'ять областей, - МОЗ

У деяких регіонах зберігаються високі темпи зараження
Станом на 26 липня в Україні до ослаблення карантину не готові дев'ять областей. У деяких регіонах зберігається тривожна динаміка.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
За даними МОЗ, не готові пом'якшити обмеження:
- Вінницька область (динаміка 21,63%);
- Волинська область (динаміка 21,61%);
- Житомирська область (динаміка 57,99%);
- Закарпатська область (завантаженість ліжок 63,18%);
- Івано-Франківська область (виявлення 12,56%, динаміка 24,06%);
- Львівська область (виявлення 11,96%);
- Рівненська область (виявлення 11,60%);
- Тернопільська область (виявлення - 11,96%, динаміка 87,74%);
- Чернівецька область (виявлення - 11,27%, динаміка 38,89%);
Для пом'якшення карантину регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:
- завантаженості місць в лікарнях не більше ніж 50%;
- проведення понад 24 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення;
- відсоток виявлення коронавірусу повинен складати не менше 11%;
- динаміка захворюваності повинна бути менше ніж 10%
Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження адаптивного карантину в Україні до 31 серпня.
Нагадаємо, за останню добу в Україні виявили ще 920 випадків COVID-19.
Найбільше нових випадків у Львівській, Івано-Франківській областях і Києві.