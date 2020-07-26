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К ослаблению карантина не готовы девять областей, - Минздрав

Автор: Александр Белоус

В некоторых регионах сохраняются высокие темпы заражения

По состоянию на 26 июля в Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей. В некоторых регионах сохраняется тревожная динамика.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения:

  • Винницкая область (динамика 21,63%);
  • Волынская область (динамика 21,61%);
  • Житомирская область (динамика 57,99%);
  • Закарпатская область (загруженность коек 63,18%);
  • Ивано-Франковская область (выявление 12,56%, динамика 24,06%);
  • Львовская область (выявление 11,96%);
  • Ровенская область (выявление 11,60%);
  • Тернопольская область (выявление - 11,96%, динамика 87,74%);
  • Черновицкая область (выявление - 11,27%, динамика 38,89%);

Для смягчения карантина регионы должны отвечать четырем критериям:

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  • загруженности мест в больницах не больше чем 50%;
  • проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;
  • процент выявления коронавируса должен составлять не менее 11%;
  • динамика заболеваемости должна быть меньше чем 10%.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров принял решение о продлении адаптивного карантина в Украине до 31 августа.

Напомним, за последние сутки в Украине обнаружили еще 920 случаев COVID-19.

Больше всего новых случаев в Львовской, Ивано-Франковской областях и Киеве.

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