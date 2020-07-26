К ослаблению карантина не готовы девять областей, - Минздрав

В некоторых регионах сохраняются высокие темпы заражения
По состоянию на 26 июля в Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей. В некоторых регионах сохраняется тревожная динамика.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения:
Для смягчения карантина регионы должны отвечать четырем критериям:
Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров принял решение о продлении адаптивного карантина в Украине до 31 августа.
Напомним, за последние сутки в Украине обнаружили еще 920 случаев COVID-19.
Больше всего новых случаев в Львовской, Ивано-Франковской областях и Киеве.