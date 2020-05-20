До послаблення карантину готова лише половина областей, - ЦГЗ

Виконувач обов'язки директора Центру громадського здоров'я України Ігор Кузін розповів, скільки областей країни зараз готові до переходу до наступного етапу послаблення карантину. До послаблення готові лише половина областей.

Про це Кузін розповів в коментарі виданню LB.ua.

За словами керівника ЦГЗ, станом на сьогодні до наступного етапу послаблення карантину готові 13 областей.

"Ми подивилися по всім тим показникам, які були запропоновані Кабміном, за цими показниками є 13 областей, які станом на сьогодні можуть переходити або готові до переходу на другий етап. Серед них такі області, як Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська", - розповів він.

Кузін зазначив, що найближчим часом на офіційних сайтах ЦГЗ та Міністерства охорони здоров'я буде розміщена загальна таблиця з показниками областей. Таблиця буде щоденно оновлюватися, щоб українці могли бачити, яка область готова до послаблення.

"Наприклад, Чернівецька область, на жаль, поки ні. Там у них дуже складна ситуація, і хоч у них досить непогане охоплення за показниками тестування, але, на жаль, кількість реєстрованих і нових випадків досить висока. І Київ під ці параметри теж поки не потрапляє", - додав керівник ЦГЗ.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів запровадив адаптивний карантин до 22 червня. Адаптивний карантин передбачає, що послаблювати обмеження будуть по-різному в кожній з областей залежно від ситуації з коронавірусом.