Ослаблення в зонах карантину буде не частіше одного разу на 14 днів

В Україні рішення про ослаблення рівня небезпеки в зонах карантину зможуть переглядати не раніше, ніж через 14 днів. Цей період необхідний, щоб визначити, чи достатньо стабілізувалася ситуація в регіоні.

Про це на засіданні уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій приймає рішення щодо встановлення рівня епідеміологічної небезпеки кожні сім днів.

"Рішення про ослаблення "червоного", "помаранчевого" та "жовтого" рівня епідеміологічної небезпеки не може бути переглянуте раніше, ніж через 14 днів. Чому важливо 14 днів? Максимальний інкубаційний період. І це той період часу, коли ми можемо досить чітко визначити, що ситуація на території району або міста повністю стабілізована, і ми можемо пом'якшити цей рівень", - додав Степанов.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів змінив критерії щодо зон карантину.

Раніше рівень загрози визначали за 4 показниками: заповненість місць у лікарнях, кількість, тестувань, випадків і динаміка зростання кількості випадків. Останні два показники об'єднали в один - визначатимуть рівень захворювань на 100 тисяч населення за 14 днів.

Кількість тестувань має бути не менше 24 на 100 тисяч населення протягом 7 днів, показник захворюваності за 14 днів не має перевищувати базовий рівень захворюваності - 40 випадків на 100 тисяч. Заповненість ліжок не має перевищувати 50%.

