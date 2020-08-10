Послабити карантин не готові 9 областей

У двох областях перевищені показники завантаженості ліжок у лікарнях
Станом на понеділок, 10 серпня, в Україні до ослаблення карантину не готові дев'ять областей. При цьому у двох областях перевищені показники завантаженості ліжок у лікарнях.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
За даними відомства, не готові пом'якшувати обмеження:
Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я відзначили, що число госпіталізованих зростає попри вихідні.
Як писало РБК-Україна, раніше глава МОЗ Максим Степанов уже звертав увагу, що українці стали важче переносити коронавірус; а у країні збільшилася кількість госпіталізацій і летальних випадків.
Так, в Україні за минулу добу зафіксували 1008 нових випадків коронавірусу, а загальне число хворих досягло майже 82 тисяч.