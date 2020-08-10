Послабити карантин не готові 9 областей

Фото: карантин (Віталій Носач/РБК-Україна)

У двох областях перевищені показники завантаженості ліжок у лікарнях

Станом на понеділок, 10 серпня, в Україні до ослаблення карантину не готові дев'ять областей. При цьому у двох областях перевищені показники завантаженості ліжок у лікарнях.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

За даними відомства, не готові пом'якшувати обмеження:

Волинська область (виявлення 15,68%);

Житомирська область (виявлення 12,28%);

Івано-Франківська область (виявлення 17,44%);

Львівська область (завантаженість ліжок 52,48%);

Одеська область (динаміка 18,55%);

Рівненська область (виявлення 15,98%);

Сумська область (динаміка 40,56%);

Харківська область (виявлення 15,08%);

Чернівецька область (завантаженість ліжок 55,63%, виявлення 18,42% і динаміка 11,46%).

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я відзначили, що число госпіталізованих зростає попри вихідні.

Як писало РБК-Україна, раніше глава МОЗ Максим Степанов уже звертав увагу, що українці стали важче переносити коронавірус; а у країні збільшилася кількість госпіталізацій і летальних випадків.

Так, в Україні за минулу добу зафіксували 1008 нових випадків коронавірусу, а загальне число хворих досягло майже 82 тисяч.