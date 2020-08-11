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Послабити карантин не готові 9 областей, - МОЗ

Україна, Вівторок 11 серпня 2020 10:52
Послабити карантин не готові 9 областей, - МОЗ
Фото: карантин (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Чернівецькій області показник завантаженості ліжок став менш як 50%

Станом на вівторок, 11 серпня, в Україні до ослаблення карантину не готові дев'ять областей. При цьому у Львівській області перевищені показники завантаженості ліжок у лікарнях.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Послабити карантин не готові 9 областей, - МОЗ

За даними відомства, не готові пом'якшувати обмеження:

  • Волинська область (виявлення 14,40%);
  • Житомирська область (виявлення 12,29%);
  • Івано-Франківська область (виявлення 17,11%);
  • Львівська область (завантаженість ліжок 53,31%);
  • Одеська область (динаміка 17,85%);
  • Рівненська область (виявлення 15,77%);
  • Сумська область (динаміка 26,44%);
  • Харківська область (виявлення 14,08%);
  • Чернівецька область (виявлення 18,54%).

Слід підкреслити, що у Чернівецькій області сьогодні вперше за довгий час показник завантаженості ліжок став нижче 50%. Він складає 48,75%.

Нагадаємо, на 10 серпня в Україні до ослаблення карантину також були не готові дев'ять областей. Їх перелік у вівторок не змінився.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Україні друга хвиля коронавірусу очікується у кінці осені, і вона буде поєднана з епідемією грипу, що починається у жовтні.

Відзначимо, у президента Володимира Зеленського не виключають по 50 смертей у день від COVID-19.

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