ua ru
Сб, 14 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сбили минимум 10 ракет, но есть прилет в Винницкой области: Гуменюк об атаке 14 января

Новина українською →
Украина, Суббота 14 января 2023 17:35
Сбили минимум 10 ракет, но есть прилет в Винницкой области: Гуменюк об атаке 14 января Фото: Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украинским военным удалось сбить минимум 10 ракет, которые россияне запустили по территории Украины в субботу, 14 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Предварительно известно, что четыре ракеты были сбиты в Одесской области, по три ракеты были сбиты в Николаевской и Винницкой областях.

"Уже сейчас, подводя итоги, мы видим, что атаки по нашему региону происходили с воздуха. Это ракеты типа Х-101 и "Калибрамы" непосредственно из Черноморского бассейна. Сейчас мы подводим итоги", - сказала Гуменюк.

По ее словам, в Винницкой области одна из ракет попала в объект критической инфраструктуры.

Напомним, в субботу, 14 января, российские кафиры снова выпустили ракеты по Украине . В ряде регионов уже работают системы ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ракети
NEWS
Россияне попали по многоквартирному дому в Днепре: подробности
Россияне попали по многоквартирному дому в Днепре: подробности
DAILY
Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам