Сбили минимум 10 ракет, но есть прилет в Винницкой области: Гуменюк об атаке 14 января
Украинским военным удалось сбить минимум 10 ракет, которые россияне запустили по территории Украины в субботу, 14 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.
Предварительно известно, что четыре ракеты были сбиты в Одесской области, по три ракеты были сбиты в Николаевской и Винницкой областях.
"Уже сейчас, подводя итоги, мы видим, что атаки по нашему региону происходили с воздуха. Это ракеты типа Х-101 и "Калибрамы" непосредственно из Черноморского бассейна. Сейчас мы подводим итоги", - сказала Гуменюк.
По ее словам, в Винницкой области одна из ракет попала в объект критической инфраструктуры.
Напомним, в субботу, 14 января, российские кафиры снова выпустили ракеты по Украине . В ряде регионов уже работают системы ПВО.
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