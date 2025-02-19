Обжалование решения о мобилизации: как действовать, если вас незаконно забрали в армию

Военнообязанные имеют право обжаловать решение о мобилизации, если процедура состоялась с нарушением законодательства.
РБК-Украина расспросила юриста Дмитрия Франчука о том, как можно обжаловать мобилизационное решение.
Основанием для обжалования мобилизации конкретного лица может стать наличие у него брони, которую не учли при принятии решения в ТЦК, или же непригодность к службе по состоянию здоровья, наличие жены с инвалидностью, трое и больше несовершеннолетних детей или нарушение процедуры вручения повестки и тому подобное.
"Если вы считаете, что решение о мобилизации принято с нарушениями, например, есть основания для отсрочки или вас мобилизовали незаконно, можно подать жалобу в ТЦК и СП", - объясняет Франчук.
Какая процедура:
"ТЦК может самостоятельно отменить ошибочное решение, но часто дело приходится решать в суде", - говорит юрист.
Если ТЦК не отменил решение, его можно обжаловать в суде в течение 6 месяцев с момента получения.
Для этого нужно:
Если лицо мобилизовали несмотря на проблемы со здоровьем, оно может обжаловать решение военно-врачебной комиссии (ВВК), подав апелляцию в высшую ВВК. Если решение не изменено - обратиться в суд.
"Важно, что обжалование решения о мобилизации не дает автоматического права не являться в военную часть, пока не будет решения суда или приостановления приказа", - объясняет Франчук.
Франчук отмечает, что в Украине уже есть успешные случаи, когда граждане оспаривали решение о мобилизации из-за нарушения законодательства.
"Мужчина получил повестку на улице без официального подтверждения вручения, после чего его мобилизовали. Он обжаловал это решение в суде. Суд признал мобилизацию незаконной, поскольку вручение повестки не соответствовало процедуре (отсутствовала личная подпись о получении, не было официального вызова на медкомиссию)", - говорит юрист.
Также были признаны недействительными решения ВВК из-за ошибочного диагноза.
"Гражданина мобилизовали, признав его годным, хотя он имел хроническое заболевание, которое дает основания для отсрочки. Медицинская комиссия не учла все документы и не провела дополнительного обследования. Суд обязал провести повторное медицинское обследование, после чего ВВК изменила решение, признав мужчину непригодным к службе", - говорит Франчук.
Кроме этого были случаи, когда мобилизационное решение отменили, поскольку сначала во внимание не приняли отсрочку военнообязанного из-за ухода за родственником с инвалидностью.
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