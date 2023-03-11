Глава МИД об отказе "Оскара" от обращения Зеленского: пример лицемерия
Сегодня, 11 марта, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на запрет выступления украинского президента Владимира Зеленского на гала-церемонии "Оскар".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD.
Министр иностранных дел Украины подверг резкой критике то, что Зеленскому не разрешили выступить на гала-церемонии "Оскар".
"Я думаю, что если "На Западном фронте без изменений" получит "Оскар" как лучший иностранный фильм, а воюющему, управляющему страной президенту Зеленскому борется в крупнейшей в Европе войне со времен Второй мировой войны, не позволят выступить на "Оскаре" То лучшего примера лицемерия топменеджеров и продюсеров в киноиндустрии вы не найдете", - заявил Кулеба.
Напомним, вчера "Оскар" отказался показывать обращение Зеленского во время церемонии вручения премии.
Отметим, что киноакадемия отказалась транслировать видеообращение Зеленского и в прошлом году.
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