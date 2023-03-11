ua ru
Сб, 11 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глава МИД об отказе "Оскара" от обращения Зеленского: пример лицемерия

Новина українською →
Украина, Суббота 11 марта 2023 15:34
Глава МИД об отказе "Оскара" от обращения Зеленского: пример лицемерия Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (GettyImage)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 11 марта, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на запрет выступления украинского президента Владимира Зеленского на гала-церемонии "Оскар".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD.

Министр иностранных дел Украины подверг резкой критике то, что Зеленскому не разрешили выступить на гала-церемонии "Оскар".

"Я думаю, что если "На Западном фронте без изменений" получит "Оскар" как лучший иностранный фильм, а воюющему, управляющему страной президенту Зеленскому борется в крупнейшей в Европе войне со времен Второй мировой войны, не позволят выступить на "Оскаре" То лучшего примера лицемерия топменеджеров и продюсеров в киноиндустрии вы не найдете", - заявил Кулеба.

Напомним, вчера "Оскар" отказался показывать обращение Зеленского во время церемонии вручения премии.

Отметим, что киноакадемия отказалась транслировать видеообращение Зеленского и в прошлом году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Оскар Дмитрий Кулеба Президент
NEWS
Штормовое предупреждение. В Киеве и области возможны перебои со светом из-за непогоды
Штормовое предупреждение. В Киеве и области возможны перебои со светом из-за непогоды
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации