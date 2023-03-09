"Оскар" отказался показывать обращение Зеленского во время церемонии вручения премии, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Variety .

Источники издания сообщают, что агент WME Майк Симпсон обратился к Академии с просьбой включить видеообращение Зеленского в "сетку", однако получил отказ.

Обращение по поводу выступления Зеленского на "Оскаре" происходит на фоне того, что опросы показывают, что поддержка американцами предоставления помощи Украине ослабла.

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года Зеленский виртуально выступал на Каннском и Венецианском кинофестивалях, а также на церемонии вручения премии "Грэмми".

В январе на церемонии вручения "Золотого глобуса" американский актер Шон Пенн представил Зеленского, который повторил свое послание о том, что Украина выиграет войну против России, и поаплодировал "свободным людям свободного мира - тем, кто объединился вокруг поддержки свободного украинского народа".

Но не все согласны с тем, чтобы Зеленский получал больше эфирного времени. В прошлом году продюсер "Оскара" Уилл Пэкер отказал в обращении Зеленского. Источники говорят, что Пэкер выразил обеспокоенность тем, что Голливуд уделяет внимание Украине только потому, что затронутые конфликтом люди - белые. В отличие от этого, Голливуд игнорирует войны по всему миру, которые затрагивают цветное население, утверждал он.

Неясно, чем мотивирован отказ от "Оскара" в этом году, однако Академия традиционно предпочитает фокусироваться на вкладе кинематографического сообщества и избегать чего-либо политического.

Отметим, что киноакадемия отказалась транслировать видеообращение Зеленского и в прошлом году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.