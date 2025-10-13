Осенние каникулы в Украине: когда будут отдыхать школьники и как могут измениться даты
Осенние каникулы для школьников в Украине ориентировочно начнутся в конце октября 2025 года. Однако окончательные даты зависят от решения каждой отдельной школы.
Об этом рассказывает РБК-Украина.
Что известно
Согласно постановлению Кабмина №1003, учебный год в школах стартовал 1 сентября 2025 года и продлится до 30 июня 2026 года. В то же время Министерство образования и науки (МОН) объяснило, что 30 июня - это лишь предельная дата, а не обязательный срок завершения занятий.
Школы имеют право самостоятельно определять, когда именно завершится учебный год и когда ученики уйдут на каникулы. Такое решение принимает педагогический совет с учетом учебной нагрузки, ситуации с безопасностью в регионе, состояния учеников и готовности учителей.
Ориентировочный график каникул в 2025-2026 учебном году
Согласно рекомендациям МОН в нынешнем учебном году каникулы у школьников будут в такие даты:
- осенние: 27 октября - 2 ноября 2025 года;
- зимние: 27 декабря 2025 - 11 января 2026 года;
- весенние: 23 - 29 марта 2026 года;
- летние: с 1 июня до начала нового учебного года.
В МОН отмечают, что продолжительность каникул в течение года должна составлять не менее 30 календарных дней. Также школы могут менять график отдыха в случае эпидемиологических ограничений или опасности в регионе.
