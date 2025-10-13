ua en ru
Осенние каникулы в Украине: когда будут отдыхать школьники и как могут измениться даты

Понедельник 13 октября 2025 06:40
Осенние каникулы в Украине: когда будут отдыхать школьники и как могут измениться даты Фото: Когда начнутся осенние каникулы в 2025 году (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Осенние каникулы для школьников в Украине ориентировочно начнутся в конце октября 2025 года. Однако окончательные даты зависят от решения каждой отдельной школы.

Об этом рассказывает РБК-Украина.

Что известно

Согласно постановлению Кабмина №1003, учебный год в школах стартовал 1 сентября 2025 года и продлится до 30 июня 2026 года. В то же время Министерство образования и науки (МОН) объяснило, что 30 июня - это лишь предельная дата, а не обязательный срок завершения занятий.

Школы имеют право самостоятельно определять, когда именно завершится учебный год и когда ученики уйдут на каникулы. Такое решение принимает педагогический совет с учетом учебной нагрузки, ситуации с безопасностью в регионе, состояния учеников и готовности учителей.

Ориентировочный график каникул в 2025-2026 учебном году

Согласно рекомендациям МОН в нынешнем учебном году каникулы у школьников будут в такие даты:

  • осенние: 27 октября - 2 ноября 2025 года;
  • зимние: 27 декабря 2025 - 11 января 2026 года;
  • весенние: 23 - 29 марта 2026 года;
  • летние: с 1 июня до начала нового учебного года.

В МОН отмечают, что продолжительность каникул в течение года должна составлять не менее 30 календарных дней. Также школы могут менять график отдыха в случае эпидемиологических ограничений или опасности в регионе.

Напомним, МОН впервые верифицировало украинские субботние и воскресные школы за рубежом. Теперь дети украинцев смогут официально учиться по программе украиноведческого компонента, а результаты их обучения будут признавать в Украине. В таких школах будут преподавать украинский язык, литературу, историю, географию и другие предметы.

Также РБК-Украина рассказывало, что Кабмин обновил правила питания в школах и детских учреждениях, адаптировав их к условиям военного положения. Теперь, если во время воздушной тревоги дети находятся в укрытии более 4 часов, горячие блюда можно заменять готовыми продуктами или напитками. Также правительство утвердило рекомендации по рациону в укрытиях и порядок списания испорченных продуктов из-за боевых действий или отключения света.

