Осенние каникулы в Украине: в каких школах дети будут отдыхать раньше, а где их отменили

Как определяют даты каникул

Согласно постановлению Кабмина №1003, учебный год в школах стартовал 1 сентября 2025 года и может продолжаться до 30 июня 2026-го. В то же время Министерство образования и науки Украины (МОН) отмечает, что это лишь предельная дата, а не обязательный срок завершения обучения.

Решение о каникулах принимают педагогические советы школ с учетом учебной нагрузки, ситуации с безопасностью в регионе и технических возможностей заведения.

Ориентировочный график МОН

Министерство рекомендует следующие даты каникул в 2025-2026 учебном году:

осенние: 27 октября - 2 ноября 2025 года;

зимние: 27 декабря 2025 - 11 января 2026 года;

весенние: 23 - 29 марта 2026 года;

летние: с 1 июня до начала нового учебного года.

Продолжительность всех каникул в течение года должна составлять не менее 30 календарных дней.

Киев

В столице осенние каникулы пройдут с 27 октября по 2 ноября. Как пояснили в Департаменте образования и науки КГГА, школы могут корректировать даты самостоятельно, но должны придерживаться минимальной продолжительности отдыха. Из-за нестабильной ситуации с безопасностью возможна дальнейшая корректировка структуры учебного года.

Западная Украина

Львов - каникулы стартуют 24 октября, к учебе школьники вернутся 3 ноября.

Ивано-Франковск, Тернополь, Луцк, Хмельницкий, Ужгород, Черновцы - большинство школ будет отдыхать с 27 октября по 2 ноября.

В Черновцах школы могут решать, проводить ли осенние каникулы или продлить зимние. Военно-спортивный лицей города отказался от осеннего отдыха.

Центральная и Северная Украина

Ровно - каникулы продлятся с 25 октября по 2 ноября.

Полтавская область - большинство громад выбрала период с 27 октября по 2 ноября, некоторые - с 25 октября, а Лохвицкая громада начнет еще 20 октября.

Кропивницкий - даты различаются по школам: от 25 октября до 9 ноября. В шести учебных заведениях осенних каникул не будет - ученики получат более длинный зимний отдых.

Южная Украина

В Одесской области Департамент образования призвал перенести осенние каникулы на зиму. По словам директора департамента Александра Лончака, это решение связано со сложной ситуацией в энергосистеме и прогнозами суровой зимы.

Чиновник подчеркнул, что теплый осенний период следует использовать максимально эффективно - для очного обучения, пока есть стабильный свет и тепло.

Что важно знать родителям и школьникам

Во всех остальных регионах местные власти и департаменты образования не сообщали о переносе осенних каникул. Таким образом, в большинстве областей школьники будут отдыхать в конце октября.

Окончательные даты каникул утверждает каждая школа с учетом рекомендаций МОН. Учебные заведения могут менять структуру учебного года в зависимости от погодных условий, безопасности или энергетической ситуации.