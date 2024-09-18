Теплее нормы на 6,5 градусов: в Киеве установлен пятый подряд температурный рекорд

В Киеве за последние четыре дня зафиксировано пять температурных рекордов. Температура воздуха значительно выше климатической нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию .

В частности, 17 сентября в Киеве минимальная температура воздуха оказалась самой высокой для этого дня, она не опустилась ниже 16,7 градуса. Предыдущее рекордное значение 1947 года превышено на 0,4 градусов.

По данным синоптиков, климатическая норма превышена на 6,6 градуса.

Всего с начала месяца уже установлено семь температурных рекордов. Два из них были зафиксированы в начале месяца, а пять – за последние четыре дня.

В частности, минимальная температура воздуха 14, 15 и 16 сентября в столице оказалась самой высокой для этого дня. Кроме того, 15 сентября среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой для этой даты и составила 23,3 градуса.

Жаркое лето и теплая осень

Напомним, средняя температура воздуха лета 2024 года в Киеве составила 23,0 градусов тепла, что на 2,6 градусов выше климатической нормы. Лето заняло вторую позицию после лета 2010 года (23,7 градуса) среди самых теплых в столице с 1881 года. За лето установлено 18 температурных рекордов.

Сентябрь в Киеве начался с температурных рекордов. В частности, день 3 сентября стал самым теплым днем истории наблюдений. Среднесуточная температура воздуха 3 сентября в столице достигла 24,5 градуса тепла.