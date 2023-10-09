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Осень пришла в Киев на две недели позже климатической нормы

Фото: Климатическая осень пришла в Киев 2 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Метеорологическая осень началась в Киеве 2 октября. Среднесуточная температура воздуха в этот день снизилась ниже 15 градусов тепла и равнялась 13,9 градуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

Как отмечается в сообщении, осень пришла на две недели позже климатической нормы.

Раньше всего метеорологическая осень в Киев пришла в 1993 году - 25 августа, а позднее всего - 15 октября в 2020 году.

Нынешнее метеорологическое лето, которое началось 13 мая, закончилось 1 октября и длилось 142 дня. Самым длинным летом было в 2012 году - 166 дней, а самым коротким в 1990 году - 88 дней, рассказали в обсерватории.

Напомним, среднемесячная температура воздуха в сентябре 2023 года в Киеве равнялась 18,8 градусов тепла, что на 3,9 градусов выше климатической нормы. Сентябрь этого года стал самым теплым в столице за всю историю наблюдений с 1881 года.

В конце сентября в Киеве было обновлено дватемпературных рекорда . Климатическая норма 30 сентября была превышена почти на 8 градусов.

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