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Осень готовит приятный сюрприз? Синоптик сказал, когда в Украину может прийти "бабье лето"

14:32 14.09.2026 Пн
2 мин
Сентябрь принес свежесть и дожди, но надолго ли они задержатся?
aimg Ирина Костенко
"Бабье лето" еще может порадовать украинцев солнечным теплом (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в начале осени оказалась довольно контрастной - атмосферные фронты продолжают "гулять" по разным областям, неся дожди и прохладу. Однако специалисты не исключают ощутимого потепления уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталия Постриганя в Facebook.

Почему сентябрь такой влажный и контрастный

Эксперт рассказал, что влажную и "почти осеннюю" погоду в сентябре "организовал" украинцам циклон.

Он сформировался над Адриатическим морем и, двигаясь через Балканы, переместился к нашему государству.

Постригань уточнил, что уже 12 сентября система его атмосферных фронтов буквально разделила Украину на:

  • прохладную дождевую осень с максимальной температурой всего лишь +12°С во Львове;
  • летнюю жару (до +31,6°С) в Запорожье.

Тем временем Черкасская область, по словам синоптика, "оказалась на грани температурных контрастов".

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Как двигается циклон и влияет на погоду сейчас

Постригань сообщил, что в понедельник, 14 сентября, этот же циклон еще удерживает неустойчивую погоду с периодическими дождями.

"Среднесуточная температура остается в пределах сентябрьских значений. Но это еще не значит, что мы погружаемся в пронизывающий осенний холод", - констатировал специалист.

Он рассказал, что во вторник, 15 сентября, циклонический вихрь, покидая Черкасский регион, откроет путь порции северного воздуха.

"Облачность постепенно снизится, солнечных прояснений станет больше", - отметил синоптик.

Читайте также: Надвигается циклон: где ждать дождей 15 сентября и когда может "ударить" похолодание

Когда в Украину может прийти "бабье лето"

По предварительным синоптическим расчетам, уже вскоре "в атмосфере будет доминировать антициклон с юго-запада".

"Благодаря ему в Украину придет сухое, теплое и солнечное бабье лето", - уточнил Постригань.

Речь идет, по словам главы Черкасского областного центра по гидрометеорологии, о периоде:

  • со среды, 16 сентября;
  • до воскресенья, 20 сентября.

Прогностическая карта на 17 сентября 2026 года (инфографика: facebook.com/vitalijpostrigan)

"Температура ночью +9...+14°С, днем комфортные летние +21...+26°С. Не спешите прятать летние вещи далеко в шкаф - сентябрь еще подарит нам теплые солнечные дни", - подытожил синоптик.

Напомним, ранее мы рассказывали о "молодом бабьем лете" в Украине - что это и когда на самом деле приходит осень.

Кроме того, мы объясняли, почему "бабье лето" называется именно так и имеет ли аналоги в других странах мира.

Читайте также, какой может быть погода в Украине в сентябре в целом.

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