Осень готовит приятный сюрприз? Синоптик сказал, когда в Украину может прийти "бабье лето"

Погода в Украине в начале осени оказалась довольно контрастной - атмосферные фронты продолжают "гулять" по разным областям, неся дожди и прохладу. Однако специалисты не исключают ощутимого потепления уже в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталия Постриганя в Facebook.
Эксперт рассказал, что влажную и "почти осеннюю" погоду в сентябре "организовал" украинцам циклон.
Он сформировался над Адриатическим морем и, двигаясь через Балканы, переместился к нашему государству.
Постригань уточнил, что уже 12 сентября система его атмосферных фронтов буквально разделила Украину на:
Тем временем Черкасская область, по словам синоптика, "оказалась на грани температурных контрастов".
Постригань сообщил, что в понедельник, 14 сентября, этот же циклон еще удерживает неустойчивую погоду с периодическими дождями.
"Среднесуточная температура остается в пределах сентябрьских значений. Но это еще не значит, что мы погружаемся в пронизывающий осенний холод", - констатировал специалист.
Он рассказал, что во вторник, 15 сентября, циклонический вихрь, покидая Черкасский регион, откроет путь порции северного воздуха.
"Облачность постепенно снизится, солнечных прояснений станет больше", - отметил синоптик.
По предварительным синоптическим расчетам, уже вскоре "в атмосфере будет доминировать антициклон с юго-запада".
"Благодаря ему в Украину придет сухое, теплое и солнечное бабье лето", - уточнил Постригань.
Речь идет, по словам главы Черкасского областного центра по гидрометеорологии, о периоде:
"Температура ночью +9...+14°С, днем комфортные летние +21...+26°С. Не спешите прятать летние вещи далеко в шкаф - сентябрь еще подарит нам теплые солнечные дни", - подытожил синоптик.
Напомним, ранее мы рассказывали о "молодом бабьем лете" в Украине - что это и когда на самом деле приходит осень.
Кроме того, мы объясняли, почему "бабье лето" называется именно так и имеет ли аналоги в других странах мира.
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